उत्तराखंड सरकार ने पीएम मोदी के विजन के लिए कसी कमर, गढ़वाल व कुमाऊं में एक-एक स्पिरिचुअल इकोनामिक जोन

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए सरकार जुट गई है। इसी कड़ी में राज्य के दोनों मंडलों गढ़वाल व कुमाऊं में एक-एक स्पिरिचुअल इकोनामिक जोन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उनके आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पिरिचुअल इकोनामिक जोन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।



मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ-साथ तीर्थस्थलों एवं उनके आस-पास के क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चालू वित्तीय वर्ष में ही इस योजना को धरातल पर मूर्त रूप देना शुरू किया जाए। इसके तहत योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्थानीय हस्तशिल्प, पर्वतीय उत्पादों और सांस्कृतिक आयोजनों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पहल से राज्य का पर्यटन परिदृश्य समृद्ध होगा और उत्तराखंड की पहचान ''''आध्यात्मिक राजधानी'''' के रूप में और मजबूत होगी।