बीमा कंपनी ने गाय के सींगों में अंतर को आधार बनाकर खारिज कर दिया था क्लेम, टैग नंबर ने खोली पहचान तो देना पड़ा मुआवजा

जागरण संवाददाता, देहरादून। बीमा कंपनी ने गाय के सींगों में अंतर को आधार बनाकर उसका क्लेम खारिज कर दिया। मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंचा तो गाय की पहचान उसके कान में लगे टैग नंबर से हुई। जांच में मृत गाय के कान में वही टैग मिला, जो बीमा के समय कंपनी ने लगाया था।

आयोग ने इसे निर्णायक तथ्य मानते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को 50 हजार रुपये का क्लेम देने के आदेश दिए हैं। कंपनी को 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये वाद खर्च भी देना होगा। लक्ष्मीपुरम, लोअर तुनवाला निवासी अनिल जोशी ने वर्ष 2018 में गाय खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया था। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने 19 फरवरी 2018 से 18 फरवरी 2019 तक गाय का 50 हजार रुपये का बीमा किया।