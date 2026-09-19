Uttarakhand Weather: देहरादून में छह साल में सितंबर की सबसे ठंडी रात... तो क्या इस बार पड़ने वाली है कड़ाके की सर्दी
उत्तराखंड में मानसून कमजोर पड़ने से दिन में तेज धूप और तपिश बढ़ गई है, हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। ज्यादातर क्षेत्रों में दिनभर तेज धूप खिल रही है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि, अब न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगी है।
देहरादून में गुरुवार की रात वर्ष 2020 के बाद सितंबर की सबसे ठंडी रही। इस दौरान न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो वर्ष 2020 में 30 सितंबर को दर्ज 18.9 डिग्री सेल्सियस के बाद सबसे कम है।
मानसून सीजन में पहली बार कोई दिन पूरी तरह सूखा
प्रदेश में शुक्रवार को कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। इस मानसून सीजन में पहली बार कोई दिन पूरी तरह सूखा बीता। हालांकि, पहाड़ों में कहीं-कहीं आंशिक बादल मंडरा रहे हैं और हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है।
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पहाड़ों में रात को पारे में भारी गिरावट देखी जा रही है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रिकार्ड किया जा रहा है। दिन में तेज धूप के बीच तपिश बेहाल कर रही है, वहीं सुबह-शाम मौसम में हल्की ठंडक महसूस की जाने लगी है।
अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। शनिवार को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बौछार पड़ने के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों खासकर ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में चटख धूप खिली रह सकती है।
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मानसून की वापसी
मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से शनिवार से वापसी की स्थितियां अनुकूल हो रही हैं। मानसून ट्रफ असंगठित हो गया है। जम्मू और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण कमजोर पड़ गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास तक फैला ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण भी कमजोर हो गया है।