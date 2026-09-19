Uttarakhand Weather: देहरादून में छह साल में सितंबर की सबसे ठंडी रात... तो क्या इस बार पड़ने वाली है कड़ाके की सर्दी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। ज्यादातर क्षेत्रों में दिनभर तेज धूप खिल रही है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि, अब न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगी है।

देहरादून में गुरुवार की रात वर्ष 2020 के बाद सितंबर की सबसे ठंडी रही। इस दौरान न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो वर्ष 2020 में 30 सितंबर को दर्ज 18.9 डिग्री सेल्सियस के बाद सबसे कम है।

मानसून सीजन में पहली बार कोई दिन पूरी तरह सूखा प्रदेश में शुक्रवार को कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। इस मानसून सीजन में पहली बार कोई दिन पूरी तरह सूखा बीता। हालांकि, पहाड़ों में कहीं-कहीं आंशिक बादल मंडरा रहे हैं और हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है।