UP Weather Today: लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, मानसून की विदाई से पहले बारिश और उमस का दौर

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून की रवानगी से ठीक पहले मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में जहां सुबह से ही तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया, वहीं दोपहर होते-होते बादलों की आवाजाही ने मौसम का रुख बदल दिया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो से तीन दिनों तक शहर में धूप-छांव के बीच गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने के आसार हैं।

सड़कों पर जलभराव से दिक्कत, तापमान में उतार-चढ़ाव बीते दिनों हुई अचानक तेज बारिश के चलते शहर के निचले हिस्सों और प्रमुख चौराहों पर जलभराव की स्थिति बन गई थी, जिससे दफ्तर और बाजारों की ओर जाने वाले यात्रियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि, बरसात के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी देर के लिए राहत जरूर मिली।