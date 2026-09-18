लखनऊ में जल्द होगी 6000 प्लॉटों की नीलामी, आगरा एक्सप्रेसवे और सीतापुर रोड पर शुरू होंगे 2 नए प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की नैमिष नगर और वरुण विहार योजना का शुभारंभ अगले सप्ताह होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से पितृपक्ष के पहले तैयारी करने का निर्देश एलडीए को दिया गया है। संभव है कि 26 सितंबर से पहले दोनों योजनाओं के लिए भूखंडों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी।