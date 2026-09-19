अंसल टाउनशिप के बिजली सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव, अब मानमाने पैसे नहीं वसूल सकेगा बिल्डर; नया प्लान तैयार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अंसल टाउनशिप में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब शहर के अन्य हिस्सों में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं की तरह उन्हें भी प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देना होगा, बिल्डर मनमानी चार्ज नहीं वसूल नहीं कर सकेगा। अपार्टमेंट जो सिंगल प्वाइंट से चल रहे हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से मल्टी प्वाइंट यानी जो फ्लैट में रहने वाला आवंटी है, वह बिजली विभाग से अपनी जरूरत के हिसाब से कनेक्शन ले सकेगा।

इसके अलावा बिजली संकट जो गर्मियों में उपभोक्ताओं को झेलना पड़ा, उससे भी निजात चंद महीनों में मिल जाएगी। क्योंकि अंसल टाउनशिप में इन्फ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से 24 बिजली उपकेंद्र अंसल को बनाने थे, अब एलडीए इन्हें बनवाएगा। एलडीए से हो सकती है बात इसके अलावा 400 केवी व 200 केवीए के ट्रांसमिशन बिजली उपकेंद्र भी बनेंगे। इससे अंसल टाउनशिप में कई दशकों तक बिजली संकट नहीं रहेगा। वहीं जब तक व्यवस्था नहीं होती है, तब तक एलडीए यहां बन रहे अपार्टमेंट की बिजली सीजी सिटी व अन्य बिजली उपकेंद्र से देने के लिए एलडीए से बात कर सकता है।