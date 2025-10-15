जागरण संवाददाता, देहरादून। बच्चों की सुरक्षा व जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कफ सीरप एवं अन्य खांसी-सर्दी की दवा को लेकर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में अभियान चलाया। देहरादून में राजकीय दून मेडिकल कालेज चिकित्सालय के पास 10 दुकानों में रखी कफ सीरप को सील किया गया। दवा बनाने में प्रयोग किए जाने वाले सैंपल भी लिए।

वहीं, रुड़की के ग्राम सालियार में टीम को राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारी आपूर्ति वाली दवा सहित कई एलोपैथिक दवाइयां मिलीं। वैध औषधि लाइसेंस और बिक्री/खरीद रिकार्ड नहीं मिला। टीम ने परिसर के बाहर 12 तरह की एलोपैथिक दवाइयां जब्त कर सील कर दी। अभियान में अब तक 370 से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं।

आयुक्त आर राजेश कुमार व अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी के निर्देशों के क्रम में औषधि निरीक्षक देहरादून मानेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में टीम ने दून मेडिकल कालेज चिकित्सालय के पास स्थित मेडिकल स्टोरों व थोक विक्रेता फर्मों का निरीक्षण किया।

प्रतिष्ठानों में बच्चों को खांसी व सर्दी जुकाम में दिए जाने वाली दवा (सीरप) का फर्मों के प्रतिष्ठानों में अलग भंडारण पाया गया। इन दवा को टीम ने मौके पर सील कर इन्हें अग्रिम आदेशों तक विक्रय नहीं करने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा सेलाकुई स्थित औषधि विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर औषधि बनाने में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के चार नमूने लिए। टीम ने फिलहाल दवा का स्टाक भी रोक दिया।

एक मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से किया बंद औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने नैनीताल के रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में औचक निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से बंद कराया, जबकि दो मेडिकल स्टोर्स को दिशा निर्देश दिए। दो मेडिकल स्टोर मौके पर बंद पाए गए। टीम ने एक क्लीनिक का निरीक्षण कर जांच के लिए पांच औषधीय नमूने लिए।

मेसर्स फलख नाज परिसर में मारा छापा टीम को रुड़की के ग्राम सालियार में एक बिना लाइसेंस वाले परिसर में दवा का अवैध भंडारण और बिक्री के बारे में सूचना मिली। बताया गया था कि नदीम बिना किसी वैध औषधि लाइसेंस के आस-पास के अपंजीकृत (झोलाछाप) क्लीनिकों को दवाओं का अवैध भंडारण और बिक्री कर रहा है। विभागीय उच्च अधिकारियों की इस सूचना पर औषधि निरीक्षक हरीश सिंह व मेघा की टीम ने रुड़की के ग्राम सालियार स्थित नदीम द्वारा संचालित मेसर्स फलख नाज परिसर में छापा मारा।