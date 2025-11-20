उत्तराखंड में बिजली की दरों में बदलाव! उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर?

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग उत्तराखंड पावर कारपोरेशन की ओर से प्रस्तुत ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह समायोजन अप्रैल से जून, 2025 की तिमाही के लिए लागू होगा।

यूमपीसीएल ने आयोग के समक्ष बताया था कि ईंधन व बिजली खरीद लागत समायोजन का उद्देश्य ग्राहकों से वास्तविक विद्युत खरीद लागत में होने वाले अंतर को समय पर वसूलना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि इसे तुरंत नहीं लागू किया जाता, तो लागत का अंतर अगले साल के ट्रू-अप तक जमा हो जाएगा, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है।