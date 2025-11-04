Language
    विशेष सत्र को राजनैतिक चश्मे से न देखे कांग्रेस: भट्ट

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:31 AM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता कर्नल अजय भट्ट ने कांग्रेस से संसद के विशेष सत्र को राजनीतिक चश्मे से न देखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नकारात्मक रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें राष्ट्रीय हित में सरकार का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रहित में सहयोग करने की अपील की है।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। भाजपा ने राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के शामिल होने को उत्साहवर्धक बताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति और पीएम उत्तराखंड को कितना महत्व देते हैं।

    प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेसी आपत्ति पर कहा कि इस ऐतिहासिक एवं गौरवशाली अवसर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सकारात्मक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं गैरसैण को स्थाई राजधानी बनाने की हरदा वाणी पर आईना दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सदन की वैधानिक प्रक्रिया में स्थाई राजधानी का विषय नहीं उठाया।

    सत्ता में रहते समय इस मुद्दे को भूल गए। पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का उत्तराखंड आना और विशेष सत्र को संबोधित करना राज्य के लिए ऐतिहासिक पल थे। अब नौ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में आने वाले हैं, जिसे लेकर प्रदेशवासियों में उत्साह का वातावरण है।

    उन्होंने कहा कि सदन 25 वर्षों के सफर की उपलब्धियों पर विमर्श और आने वाले 25 वर्षों के विकास की रूपरेखा बनाने के लिए है। लिहाजा दलगत राजनीति से हटकर बातचीत हो, आगामी 25 वर्षों के लिए रणनीति तैयार हो कि कैसा उत्तराखंड हम बनाना चाहते हैं।

    हम कैसे अपने राज्य को विकसित बना सकते हैं, ऐसे विषय को लेकर वहां सकारात्मक चर्चा हो। क्या-क्या मूलभूत समस्याएं अभी है उन्हें शीघ्र कैसे दूर किया जाए उस पर सकारात्मक चर्चा करने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से अपील कर कहा कि इस सत्र को वे किसी राजनैतिक चश्मे से नहीं देखें।

    उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा सरकार आने पर गैरसैण को स्थायी राजधानी बनाने के दावे पर कटाक्ष किया कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री समेत तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन कोई कार्य गैरसैंण के लिए नहीं किया। भाजपा की सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और उसका विकास भी किया जा रहा है।