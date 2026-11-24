केदार दत्त, जागरण देहरादून। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस इस बार भाजपा के मजबूत बूथ प्रबंधन का मुकाबला संगठनात्मक नेटवर्क के जरिये करने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा जहां शक्ति केंद्रों के माध्यम से बूथ स्तर तक अपनी सांगठनिक गतिविधियों को गति देती आई है।

वहीं, कांग्रेस ने भी इसी तर्ज पर प्रदेश में 1250 मंडलम गठित करने का दावा किया है। पार्टी की कोशिश मंडलम के माध्यम से चुनावी अभियान को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की है। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे और अपने बूथ के मतदाताओं की चिंता करेंगे।

उत्तराखंड में कांग्रेस की 261 सांगठनिक ब्लाक इकाइयां हैं। पहाड़ के विषम भूगोल को देखते हुए ब्लाक अध्यक्ष का प्रत्येक बूथ पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता। इसे देखते हुए कांग्रेस ने मंडलम की अवधारणा को धरातल पर उतारा है।

प्रत्येक मंडल में 10 बूथ शामिल किए गए हैं। राज्य में पोलिंग बूथ की संख्या 12,498 है। पार्टी का यह ढांचा सीधे बूथ स्तर से जुड़ता है। मंडलम की कार्यकारिणी न्यूनतम 11 और अधिकतम 21 की रखी गई है। बूथ इकाई में भी 11 से 21 पदाधिकारी होते हैं।

इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर 10-10 बीएलए-2 व बीएलए-1 की भी तैनाती है। पार्टी का प्रयास है कि इस व्यवस्था के तहत 40 से 50 कार्यकर्ताओं की टीम प्रत्येक बूथ पर सक्रिय रहे। कांग्रेस की रणनीति है कि मंडलम के माध्यम से पार्टी के कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों और राजनीतिक मुद्दों को स्थानीय स्तर पर मजबूती दी जाए।

इस कड़ी में मंडलम के साथ आनलाइन बैठकों का क्रम शुरू किया गया है। इनमें सांगठनिक गतिविधियों की समीक्षा, चुनावी तैयारियों और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क को और अधिक सक्रिय करने की याेजना है।