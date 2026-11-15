पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले में उत्पाद करने वाले अपने विधायक हरीश धामी के बचाव में उतरी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह में धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी के व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा जहां इसे मुद्दा बना रही है, वहीं कांग्रेस अपने विधायक के बचाव में उतरी है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस घटनाक्रम को लोकतांत्रिक मर्यादाओं और प्रोटोकाल का खुला उल्लंघन बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि विधायक हरीश धामी ने जो रोष प्रकट किया, वह पूरी तरह जायज है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल ने जौलजीबी के घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेला धारचूला विधानसभा क्षेत्र का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आयोजन है। ऐसे में स्थानीय विधायक को अपने ही क्षेत्र के कार्यक्रम में मंच से बोलने का अवसर नहीं देना और उनका माइक बंद करा देना निंदनीय है।