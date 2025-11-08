कांग्रेस के दस साल के शासन ने रखी विकास की मजबूत आधारशिला: माहरा

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य गठन के बाद कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल में प्रदेश में विकास की मजबूत आधारशिला रखी गई। वहीं, आरोप लगाया कि भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार व नफरत को बढ़ावा दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि ने कहा कि राज्य गठन के बाद भाजपा ने 15 वर्ष और कांग्रेस ने 10 वर्ष शासन किया। यह सच्चाई है कि पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास की आधारशिला रखी।

उद्योग लगे और स्थानीय निवासियों को रोजगार मिला। हरीश रावत सरकार में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। वहीं, भाजपा के 15 वर्षों में कोई ऐसी नीति नहीं बनी जो जनता के हितों से जुड़ी हुई हो। वर्तमान भाजपा सरकार जनता को लैंड जिहाद, थूक जिहाद में उलझा कर अवैध खनन और आबकारी के कारोबार को बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में भविष्य का कोई भी रोडमैप तैयार करने में सरकार नाकाम रही। उन्होंने सदन में पहाड़ व मैदान के नाम पर आरोप-प्रत्यारोप को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा की प्रमुख उपलब्धियां मुख्यमंत्रियों की फौज देना रहा है। इस कारण कोई भी विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। मौजूदा सरकार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं।

प्रदेश में एकत्र हुए 1.88 लाख फार्म प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने बताया कि वोट चार गद्दी छोड़ अभियान के तहत पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। इसके तहत 1.88 लाख फार्म मिल चुके हैं, अगले दो दिनों में यह संख्या दो लाख से अधिक पहुंच जाएगी।