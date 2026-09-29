छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सरकार पर लगाया पुलिस के दुरुपयोग का आरोप, दी आंदोलन की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंगलवार को प्रदेश में संपन्न हुए छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर इन चुनावों में पुलिस-प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

कांग्रेस समर्थित छात्र संगठनों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को डराने-धमकाने के साथ गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि यह कार्रवाई बंद नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल ने एक वक्तव्य में कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और छात्रों की राजनीतिक भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पुलिस के माध्यम से कांग्रेस समर्थित छात्र संगठनों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है।