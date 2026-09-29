देहरादून के डीएवी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में धांधली का आरोप, कांग्रेस ने फूंका प्रशासन का पुतला
कांग्रेस ने डीएवी पीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए देहरादून में जिला प्रशासन और पुलिस का पुतला ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस ने डीएवी छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल।
जिला प्रशासन और पुलिस के पुतले फूंके गए देहरादून में।
एनएसयूआई प्रत्याशी के खिलाफ दुरुपयोग की निष्पक्ष जांच की मांग।
जागरण संवाददाता, देहरादून। डीएवी पीजी कॉलेज में मंगलवार को हुए छात्रसंघ चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र पोखरियाल के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस का पुतला फूंका तथा चुनाव में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई के अध्यक्ष पद प्रत्याशी सौरभ सेमवाल को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रशासन और पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिससे चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई।
हालांकि, ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं; प्रशासन या पुलिस का पक्ष इस संबंध में सामने आना बाकी है। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव से ठीक पहले एनएसयूआई से जुड़े नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी के घटनाक्रम को भी चुनावी माहौल से जोड़कर सवाल उठाए।
सोमवार रात भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी बनी।
कांग्रेस नेताओं का कहना था कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व से जुड़ा विषय है। ऐसे में किसी भी प्रत्याशी या संगठन को प्रशासनिक दबाव अथवा पक्षपात का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए।
प्रदर्शन में पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजकुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला, प्रदेश महामंत्री इशिता।
पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विजय प्रताप मल्ला, कुलदीप कोहली, महीपाल शाह, ओमप्रकाश सती और संग्राम सिंह पुंडीर, पार्षद रोबिन त्यागी, आयुष गुप्ता और इतात खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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