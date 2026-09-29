देहरादून के डीएवी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में धांधली का आरोप, कांग्रेस ने फूंका प्रशासन का पुतला

जागरण संवाददाता, देहरादून। डीएवी पीजी कॉलेज में मंगलवार को हुए छात्रसंघ चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र पोखरियाल के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस का पुतला फूंका तथा चुनाव में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई के अध्यक्ष पद प्रत्याशी सौरभ सेमवाल को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रशासन और पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिससे चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं; प्रशासन या पुलिस का पक्ष इस संबंध में सामने आना बाकी है। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव से ठीक पहले एनएसयूआई से जुड़े नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी के घटनाक्रम को भी चुनावी माहौल से जोड़कर सवाल उठाए।