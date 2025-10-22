Language
    Winter Tourism: सर्दियों में करें उत्‍तराखंड की वादियों का रुख, इन तीन हिल स्‍टेशन पर होटलों में मिलेगी 50% की छूट

    By Surat Singh Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:19 PM (IST)

    गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा शीतकालीन यात्रा के लिए होटलों में 50% छूट की घोषणा का उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने स्वागत किया है। एसोसिएशन ने भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के होटलों में छूट की घोषणा की है। संदीप साहनी ने कहा कि इससे शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, पलायन रुकेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मसूरी होटल एसोसिएशन ने भी इस पहल का समर्थन किया है।

    होटलों में पचास प्रतिशत की छूट। प्रतीकात्‍मक

    जागरण कार्यालय, मसूरी। गढ़वाल मंडल विकास निगम व प्रदेश सरकार का शीतकालीन यात्रा के लिए निगम के होटलों में पचास प्रतिशत की छूट देने का उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने स्वागत किया है व उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने इससे स्वयं को संबद्ध करते हुए इसका समर्थन किया व उत्तराखंड के विशेष कर उत्तरकाशी, रूद्र प्रयाग व चमोली सहित अन्य स्थानों पर भी होटलों में पचास प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की।

    उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि शीतकालीन यात्रा हम सबका सपना था कि यह यात्रा अच्छी तरह से चले और सालों से इसके लिए प्रयासरत थे, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने उत्तराखंड के सारे होटलों विशेष कर उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग व चमोली के चारधाम यात्रा मार्गों पर शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए पचास प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की, जिसका उत्तराखंड होटल एसोसिएशन स्वागत व समर्थन करता है।

    उत्तराखंड होटल एसोसिएशन भी शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए अपने होटलों में भी पंचास प्रतिशत की छूट देगा। ताकि शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिले और वे कम खर्चे पर यात्रा कर सकें। उन्होंने कहा कि इससे शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा तथा पलायन रूकेगा व इन क्षेत्र में युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी दो पड़ावों पर शीतकालीन यात्रा में शामिल होने की बात कही है, जिससे साफ है कि सभी राजनैतिक दल शीतकालीन यात्रा की महत्ता को समझ रहे हैं जो प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है।

    इस मौके पर मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहाकि मसूरी होटल एसोसिएशन गढ़वाल मडल विकास निगम ने शीतकालीन यात्रा के लिए यात्रियों को पचास प्रतिशत छूट देने की घोषणा से उत्साहित है।

    वहीं उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यंक्ष संदीप साहनी ने भी इसका समर्थन किया व यात्रा रूट के होटलों में पचास प्रतिशत छूट होटलों में देने की घोषणा की व मसूरी में भी जो चार धाम शीतकालीन यात्रा के तहत आयेगें उनको पचास प्रतिशत की छूट देने के लिए होटलियर्सं से आग्रह किया जायेगा। अगर शीतकाल में व्यवसाय बढेगा तो निश्चित ही यहां के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा व पलायन रूकेगा। इस मौके पर उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के महासचिव दीपक अग्रवाल व मसूरी होटल एसोसिएशन के महासचिव अजय भार्गव भी मौजूद रहे।