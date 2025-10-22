जागरण कार्यालय, मसूरी। गढ़वाल मंडल विकास निगम व प्रदेश सरकार का शीतकालीन यात्रा के लिए निगम के होटलों में पचास प्रतिशत की छूट देने का उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने स्वागत किया है व उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने इससे स्वयं को संबद्ध करते हुए इसका समर्थन किया व उत्तराखंड के विशेष कर उत्तरकाशी, रूद्र प्रयाग व चमोली सहित अन्य स्थानों पर भी होटलों में पचास प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की।

उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि शीतकालीन यात्रा हम सबका सपना था कि यह यात्रा अच्छी तरह से चले और सालों से इसके लिए प्रयासरत थे, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने उत्तराखंड के सारे होटलों विशेष कर उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग व चमोली के चारधाम यात्रा मार्गों पर शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए पचास प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की, जिसका उत्तराखंड होटल एसोसिएशन स्वागत व समर्थन करता है।

उत्तराखंड होटल एसोसिएशन भी शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए अपने होटलों में भी पंचास प्रतिशत की छूट देगा। ताकि शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिले और वे कम खर्चे पर यात्रा कर सकें। उन्होंने कहा कि इससे शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा तथा पलायन रूकेगा व इन क्षेत्र में युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी दो पड़ावों पर शीतकालीन यात्रा में शामिल होने की बात कही है, जिससे साफ है कि सभी राजनैतिक दल शीतकालीन यात्रा की महत्ता को समझ रहे हैं जो प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है।