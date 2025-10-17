जागरण संवाददाता, देहरादून। बिना अनुमति डीआरडीओ में तैनात कर्नल की कॉल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) निकालने पर सुबेदार सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कर्नल का आरोप है कि डीआरडीओ के एक कर्मचारी व एक महिला ने फोन व पत्र लिखकर सूचित किया है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अंदेशा है कि आरोपित उनकी सीडीआर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जोकि देश की सुरक्षा में भी खतरा है।

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दी तहरीर में कर्नल कमलेश सिंह बिष्ट संपदा प्रबंधक, ईएमयू, डील डीआरडीओ रायपुर रोड ने बताया कि 27 दिसंबर 2024 को उन्हें किसी अज्ञात महिला ने फोन किया कि सूबेदार अजनीश जोकि पूर्व में ईएमयू, डीआरडीओ में कार्यरत था, उसने आपकी सीडीआर निकलवाई है और सूबेदार उनके खिलाफ साजिश रच रहा है।

इस घटना को मजाक समझ कर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दोबारा महिला ने नौ जनवरी 2025 को लगभग महिला ने दोबारा आगाह किया कि उनके खिलाफ सूबेदार अजनीश साजिश रच रहा है। उन्हें मारने की सुपारी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल नौ जनवरी 2025 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। इस संबंध में कार्रवाई का उन्हें अब तक पता नहीं है। महिला के फोन के बाद चार फरवरी 2025 को कुलवंत सिंह ग्राम मलेशिया पोस्ट मुस्तफाबाद, जिला बिजनौर जोकि डील डीआरडीओ में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है, ने एक पत्र भेजा।

यह पत्र सेनाध्यक्ष भारतीय सेना को लिखा गया था और उसकी प्रति उन्हें भी भेजी गई। पत्र में उन्होंने सूबेदार अजनीश की ओर से डीआरडीओ के संवेदनशील पद पर रहते हुए उनकी जासूसी करवाने, उनके खिलाफ षडयंत्र रचने और हत्या की सुपारी देने जैसी बातों का जिक्र किया हुआ था। कुलवंत सिंह की ओर से सबूत के तौर पर सूबेदार अजनीश की ओर से अवैध तरीके से सीडीआर निकाले जाने के सबूत के तौर पर उनकी फरवरी और मार्च 2023 माह की सीडीआर के कुछ दिनों के छह पृष्ठ भी सलंग्न किए थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि सीडीआर में दिखाई गई लोकेशन उनके उस समय की वास्तविक लोकेशन से मेल खाती है, जिससे सीडीआर की सत्यता पर संदेह उत्पन्न नहीं होता है।