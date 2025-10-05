उत्तराखंड सरकार ने बच्चों के लिए कोल्ड्रिफ और डेक्सामेथोरफान कफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। औषधि निरीक्षकों को मेडिकल स्टोरों से इन दवाओं को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद लिया गया है। सरकार ने दवा कंपनियों से 49 सैंपल लिए हैं।

जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य सरकार ने बच्चों की खांसी और जुकाम की दवाओं कोल्ड्रिफ और डेक्सामिथरफेन सिरप पर रोक लगा दी है। सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वे मेडिकल स्टोरों में मौजूद इन दवाओं को तुरंत सील करें। इसके अलावा कंपनियों द्वारा इन दवाओं को वापस मंगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद केंद्र सरकार ने दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने और चार साल से कम उम्र के बच्चों के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की एडवाइजरी जारी की थी।

राज्य सरकार ने भी इसी संदर्भ में एडवाइजरी जारी की है। एफडीए के अपर आयुक्त एवं औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि अब तक कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की फैक्ट्रियों, मेडिकल स्टोर और सरकारी अस्पतालों से कुल 49 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी सैंपल की जांच की जा रही है और प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान किसी भी सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, भविष्य में बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी कफ सिरप कंपनियों को सख्त मानक और दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।