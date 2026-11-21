राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का बचपन तीन बहनों के परिवार में बीता। वह तीनों बहनों में बड़ी थीं। उनकी दो अन्य बहनें सरला देवी और सरोज देवी हैं। तीनों बहनों का पालन-पोषण यमकेश्वर क्षेत्र के ग्राम जैहरी (भृगुखाल) में हुआ। उनके पिता अमर सिंह नेगी पेशे से शिक्षक थे। मायके से सावित्री देवी का जुड़ाव आजीवन बना रहा।

उनकी छोटी बहन सरोज देवी उप्र के सहारनपुर में रहती हैं। उन्होंने बताया कि परिवार में तीन बहनें थीं। बड़ी बहन सावित्री देवी के बाद सरला देवी और फिर वह स्वयं हैं। पिता अमर सिंह नेगी अध्यापक थे। उनके घर में शिक्षा और अनुशासन का माहौल था। तीनों बहनों का बचपन इसी परिवेश में बीता। विवाह के बाद भी तीनों बहनों के आपसी संबंध बने रहे।