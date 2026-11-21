डिजिटल डेस्क, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी को अंतिम श्रद्धांजलि देते समय भावुक हो गए। उनका कल निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी की शव यात्रा 8:50 पर उनके पैतृक गांव पंचूर से चंडी घाट हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी है।

अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण शनिवार सुबह तड़के चंडीघाट पहुंचे। उन्होंने श्मशान घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनकी देखरेख में अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। पूरे श्मशान घाट को फूलों और हरी पत्तियों की लड़ियों से सजाया जा रहा है।