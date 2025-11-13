जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि चरित्र और राष्ट्र निर्माण होना चाहिए।आज का भारत अपने गौरवशाली अतीत को साथ लेकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि सीएम धामी ने कहा कि आज बच्चे कंप्यूटर कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं। उसके साथ-साथ वह योग और संस्कार भी सीख रहे हैं। साथ में सादगी के महत्व को भी समझ रहे हैं।

नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम उत्तराखंड में सबसे पहले किया गया। नई शिक्षा नीति से अब बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अपनी प्रतिभा के अनुसार बढ़ने की आजादी मिली है। सरकारी नौकरी का सपना बच्चों, माता-पिता का भी होता है। बच्चों के सपने या मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े इसलिए सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाया है। कोई नकल माफिया योग्य लोगों से भेदभाव, अन्याय नहीं कर पाएगा। पिछले चार साल में 100 से भी ज्यादा नकल माफिया को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है।