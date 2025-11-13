Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंप्यूटर कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ वह योग और संस्कार भी सीख रहे बच्‍चे: सीएम धामी

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, चरित्र निर्माण भी है। बच्चे कंप्यूटर कोडिंग के साथ योग और संस्कार भी सीख रहे हैं। नई शिक्षा नीति से छात्रों को प्रतिभा अनुसार आगे बढ़ने की आजादी मिली है। सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, जिससे योग्य युवाओं का भविष्य सुरक्षित है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जागरण

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि चरित्र और राष्ट्र निर्माण  होना चाहिए।आज का भारत अपने गौरवशाली अतीत को साथ लेकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव  में मुख्य अतिथि सीएम धामी ने कहा कि आज बच्चे  कंप्यूटर कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं। उसके साथ-साथ वह योग और संस्कार भी सीख रहे हैं। साथ में सादगी के महत्व को भी समझ रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम उत्तराखंड में सबसे पहले किया गया। नई शिक्षा नीति से अब बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अपनी प्रतिभा के अनुसार बढ़ने की आजादी मिली है। सरकारी नौकरी का सपना बच्चों,  माता-पिता का भी होता है। बच्चों के सपने या मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े इसलिए सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाया है। कोई नकल माफिया योग्य लोगों से भेदभाव, अन्याय नहीं कर पाएगा। पिछले चार साल में 100 से भी ज्यादा नकल माफिया को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है।