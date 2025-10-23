Language
    CM पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई मानवीय संवेदनशीलता, कैंसर पीड़ित को दिया मदद का भरोसा

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:57 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंसर पीड़ित को मदद का आश्वासन देकर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली। परिवार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

    Hero Image

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी मानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार निवासी 12 वर्षीय सुशांत नेगी के इलाज के लिए स्वजन को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। सुशांत कैंसर से पीड़ित हैं।

    मुख्यमंत्री धामी को कोटद्वार निवासी प्रीति नेगी का पत्र प्राप्त हुआ था। जिसमें उन्होंने अपने पुत्र के उपचार हेतु सहायता की मांग की थी। पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को व्यक्तिगत प्रीति नेगी से संपर्क साधा और बालक सुशांत के उपचार की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

    मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़ी है और किसी भी असहाय परिवार को अकेला महसूस नहीं होने देगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा सुशांत के उपचार में हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर बालक के उपचार हेतु यथाशीघ्र मदद उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसके उपचार में कोई बाधा न आए।