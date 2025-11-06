मुख्यमंत्री धामी ने आवास में प्रवासी उत्तराखंडी अतिथियों का किया स्वागत, भावुक हुए उत्तराखंडवासी

राज्य ब्यूरो जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में देशभर से आए प्रवासी उत्तराखंडियों का आत्मीय स्वागत किया। इस विशेष अवसर पर आयोजित रात्रि भोज में भावनाओं, अपनत्व और विकास की गर्मजोशी भरी अनौपचारिक बैठक देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भले ही दूर हों, लेकिन दिल से हमेशा उत्तराखंड से जुड़े हैं। आप हमारी शक्ति हैं और हमारी वैश्विक पहचान हैं।

कार्यक्रम में शामिल प्रवासी उत्तराखंडवासियों ने अपने अनुभव, सुझाव और प्रदेश के विकास को लेकर अपनी अपेक्षाएं साझा कीं। मुख्यमंत्री धामी ने प्रत्येक अतिथि से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया और उनकी भावनाओं को सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्लोबल उत्तराखंड विजन को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है ताकि विश्वभर में फैले उत्तराखंडियों की ऊर्जा और सामर्थ्य को राज्य निर्माण से जोड़ा जा सके।