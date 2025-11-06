Language
    मुख्यमंत्री धामी ने आवास में प्रवासी उत्तराखंडी अतिथियों का किया स्वागत, भावुक हुए उत्तराखंडवासी

    By Ashok Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:14 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर प्रवासी उत्तराखंडी अतिथियों का स्वागत किया और उनसे राज्य के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। इस अवसर पर कई प्रवासी उत्तराखंडी भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रवासियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और राज्य के विकास के लिए तत्पर रहने की बात कही।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में देशभर से आए प्रवासी उत्तराखंडियों का आत्मीय स्वागत किया।

    राज्य ब्यूरो जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में देशभर से आए प्रवासी उत्तराखंडियों का आत्मीय स्वागत किया। इस विशेष अवसर पर आयोजित रात्रि भोज में भावनाओं, अपनत्व और विकास की गर्मजोशी भरी अनौपचारिक बैठक देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भले ही दूर हों, लेकिन दिल से हमेशा उत्तराखंड से जुड़े हैं। आप हमारी शक्ति हैं और हमारी वैश्विक पहचान हैं।

    कार्यक्रम में शामिल प्रवासी उत्तराखंडवासियों ने अपने अनुभव, सुझाव और प्रदेश के विकास को लेकर अपनी अपेक्षाएं साझा कीं। मुख्यमंत्री धामी ने प्रत्येक अतिथि से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया और उनकी भावनाओं को सुना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्लोबल उत्तराखंड विजन को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है ताकि विश्वभर में फैले उत्तराखंडियों की ऊर्जा और सामर्थ्य को राज्य निर्माण से जोड़ा जा सके।

    मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड की प्रतिभा और संस्कृति विश्व पटल पर चमके। प्रवासियों के लिए नीतिगत ढांचा और सुविधा तंत्र और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि शीघ्र ही प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए डिजिटल कनेक्ट प्लेटफार्म, ग्लोबल नेटवर्किंग फोरम और स्पेशल पार्टनरशिप नीति तैयार की जाएगी, जिससे उद्योग, शिक्षा, स्टार्टअप और पर्यटन के क्षेत्र में नई साझेदारियां विकसित होंगी।

    मुख्यमंत्री से मिलकर भावुक हुए उत्तराखंडवासी
    कार्यक्रम में प्रवासी उत्तराखंडवासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने इस स्तर पर प्रवासियों के योगदान को सम्मान दिया है। प्रतिभागियों ने राज्य में तीव्र विकास, बढ़ते निवेश, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और युवाओं के लिए नए अवसरों की सराहना की।