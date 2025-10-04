सीएम हेल्पलाइन पर धामी सख्त, 'अधिकारी तय समय पर करें जन शिकायतों का समाधान, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर शिकायतों का समाधान करने की सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से बात कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क बनाने और लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करने को कहा।

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में दर्ज शिकायतों के निराकरण को लेकर अधिकारियों की हीलाहवाली पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने शुक्रवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान दो टूक कहा कि शिकायतों का निर्धारित समयावधि में समाधान न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी।

समस्या का समाधान तभी माना जाएगा, जब शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। उन्होंने प्रत्येक माह की पांच तारीख को सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे शिकायतकर्ताओं से बात कर समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह, सचिव माह में दो बार और मुख्य सचिव प्रत्येक माह सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो प्रकरण तीन माह से अधिक समय से लंबित हैं, अभियान चलाकर उनका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।

उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जनता मिलन कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन करें। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा में क्षतिग्रस्त पेयजल व विद्युत लाइनों, सुरक्षा दीवारों से संबंधित कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने और इसकी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

छात्रा साक्षी को हफ्तेभर में मिलेगी डिग्री सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी की एक छात्रा साक्षी को विश्वविद्यालय के स्तर से डिग्री दिए जाने में हीलाहवाली हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस पर सख्त नाराजगी जताई और सचिव आइटी व उच्च शिक्षा को सप्ताहभर के भीतर प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही यह निर्देश भी दिए कि साक्षी को सप्ताहभर के भीतर डिग्री उपलब्ध कराई जाए।

छात्र-छात्राओं के लिए बनेगी हेल्प डेस्क मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्प डेस्क गठित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में आइटीडीए के निदेशक गौरव कुमार ने हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों व इनके समाधान का ब्योरा रखा। बैठक में बताया गया कि पेयजल, गृह, ऊर्जा से संबंधित शिकायतें ज्यादा प्राप्त हो रही हैं।