Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर CM धामी ने दी श्रद्धांजलि, कहा- 'उनके विचार और संकल्प हमारे लिए प्रेरणास्रोत'

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:08 PM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बडोनी के विचार और संकल्प आज भी ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंद्रमणि बडोनी को नमन करते सीएम पुष्कर सिंह धामी

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात, महान राज्य आंदोलनकारी श्री इंद्रमणि बडोनी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री बडोनी के राज्य निर्माण आंदोलन में दिए गए अमूल्य योगदान को भावपूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष, त्याग और जनसेवा को समर्पित रहा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री इंद्रमणि बडोनी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को दिशा और जनशक्ति प्रदान की। उनके विचार, संकल्प और राज्यहित के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव आज भी हम सबके लिए प्रेरणास्रोत हैं।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके आदर्शों पर चलते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कार्य कर रही है।

    यह भी पढ़ें- मतदाता सूची में नहीं मिल रहा नाम...तो न हों परेशान, ये दस्तावेज दिखाने पर जुड़ जाएगा नाम