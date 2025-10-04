Language
    सड़क निर्माण व मरम्मत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: सीएम धामी

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारी और सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रमों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने और सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश दिए। नंदा राजजात मार्गों के विकास और शहरी यातायात प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को समय पर पूरा करने का आदेश दिया।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर लें। इस अवसर पर कार्यक्रमों में जनसामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सड़क निर्माण व मरम्मत कार्यों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण-मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने नंदा राजजात मार्गों के रखरखाव व यात्रा के रात्रि पड़ावों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

    उन्होंने हाल ही में आई आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में सभी संबंधित संस्थानों एवं अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। कहा, शहरों में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें। साफ-सफाई के साथ खाद्य सामग्री में मिलावट को रोकने के लिए जांच अभियान सघनता से चलाया जाए।

    कहा कि प्रदेश में निर्माण व नव निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों से बार-बार सड़क संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

    मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने व 31 अक्टूबर तक पैच वर्क पूर्ण पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क मरम्मत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।

    बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान, विशेष सचिव डा. पराग मधुकर धकाते व अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।