Uttarakhand News: सीएम धामी ने की जेपी नड्डा से मुलाकात, मंत्रिमंडल में विस्तार व फेरबदल की चर्चा हुई तेज

Uttarakhand नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष नड्डा से भेंट कर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बढ़ाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही राज्य से जुड़े अन्य विषयों पर भी विमर्श किया।

सीएम धामी ने की जेपी नड्डा से मुलाकात, मंत्रिमंडल में विस्तार व फेरबदल की चर्चा हुई तेज

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में धामी मंत्रिमंडल में विस्तार व फेरबदल की चर्चा को तेजी से हवा मिली है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल के साथ ही दायित्व वितरण की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। धामी कैबिनेट के विस्तार पर कई दिनों से चर्चा थी। अब एक बार फिर से इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। गृह मंत्री से भी हुई मुलाकात नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष नड्डा से भेंट कर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बढ़ाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही राज्य से जुड़े अन्य विषयों पर भी विमर्श किया। मंत्रिमंडल में रिक्त पदों को भरने की उठी बात माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में रिक्त पड़े चार पदों को भरने के साथ ही विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों व आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में दिए जाने वाले दायित्वों के वितरण के संबंध में भी चर्चा की। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इन विषयों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि मंत्रिमंडल में विस्तार और दायित्व वितरण के विषय लंबे समय से लटकते आ रहे हैं। समझा जा रहा है कि इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से हरी झंडी ले ली है।

