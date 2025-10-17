Uttarakhand News: नये मंत्रिमंडल के साथ मिशन 2027 की तैयारी को धार देंगे सीएम धामी, रणनीति तैयार
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी नई कैबिनेट के साथ मिशन 2027 की तैयारी को और मजबूत करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और 2027 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की जाए। मुख्यमंत्री धामी राज्य में विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल जल्द लेने जा रहा आकार
बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में धामी, भाजपा हाईकमान का भरोसा है बरकरार
रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने नये विस्तारित मंत्रिमंडल के साथ मिशन 2027 की तैयारियों को नई धार देते दिखेंगे। गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल जल्द आकार लेने जा रहा है। इसकी रूपरेखा धरातल पर उतरने जा रही है।
पार्टी हाईकमान ने बिहार के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के पहले चरण में ही स्टार प्रचारक के रूप में धामी को आगे कर दिया। इसी भरोसे के बूते धामी अगले विधानसभा चुनाव में हैट् ट्रिक की महत्वाकांक्षी रणनीति में नेतृत्वकर्ता की चुनौतीपूर्ण भूमिका में होंगे।
भाजपा हाईकमान ने युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश सरकार की कमान सौंपी तो उन्होंने भी पार्टी के मुख्य एजेंडे को आगे बढ़ाना अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व व प्रांतीय संगठन के साथ बेहतर समन्वय और आमजन से जुड़ने के दोहरे मोर्चे को धामी ने अभी तक बखूबी संभाला।
परिणामस्वरूप पार्टी ने भी धामी पर अपने विश्वास में कमी नहीं आने दी। भरोसे की यही मजबूत बुनियाद धामी का कद बढ़ने का प्रमुख कारण रही है। अब अगले विधानसभा चुनाव में अधिक समय शेष नहीं है। ऐसे में लगातार तीसरी बार भाजपा को सत्ता में लाने की रणनीतिक जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री धामी के कंधों पर रहने वाली है, पार्टी ने इसके संकेत समय-समय पर दिए हैं।
उन्हें एक बार फिर बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका सौंपी गई है। चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को धामी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। सिवान जिले के विधानसभा क्षेत्र गोरियाकोठी से एनडीए प्रत्याशी देवेशकांत सिंह की नामांकन सभा में वह सम्मिलित होंगे। वहां जनसभा को भी धामी संबोधित करेंगे।
इस दौरान उनके साथ भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डा दिलीप जायसवाल भी उपस्थित रहेंगे। धामी को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विभिन्न प्रदेशों में चुनाव प्रचार में उनकी भूमिका रहेगी ही, साथ में उत्तराखंड में भी सरकार के नेतृत्वकर्ता के रूप में अगले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती का उन्हें सामना करना होगा।
धामी को बिहार चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी ऐसे समय पर मिली है, जब गुजरात में संपूर्ण मंत्रिमंडल को बदला जा रहा है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की कल 12 में से पांच सीट रिक्त हैं। इन सीट को भरने के साथ ही वर्तमान मंत्रिमंडल में फेरबदल के दांव को लेकर भी कयास लग रहे हैं। इसके पीछे मंशा मुख्यमंत्री के रूप में धामी के हाथों को अधिक ताकत देने की बताई जा रही है।
