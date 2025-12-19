Language
    देहरादून में CM धामी का अनूठा अंदाज, अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र में लगाए पुलअप; युवाओं के साथ बहाया पसीना

    By SUKANT MAMGAINEdited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया और युवाओं के साथ पुलअप्स लगाकर उनका उत्साहवर ...और पढ़ें

    देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय तपोवन रोड स्थित अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र में पुलअप करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद को केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मैदान में उतरकर युवाओं के साथ शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन भी किया। प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय, तपोवन रोड स्थित अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलअप लगाकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया।

    मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर प्रशिक्षण ले रहे युवाओं में जोश और आत्मविश्वास साफ नजर आया। सीएम धामी का यह अंदाज पहली बार नहीं दिखा। इससे पूर्व सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित फिट इंडिया रन के दौरान भी उन्होंने पुशअप लगाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया था।

    शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने युवा कल्याण एवं खेल विभाग की ओर से संचालित प्रशिक्षण केंद्र में शारीरिक अभ्यास, दौड़, खेल गतिविधियों और अन्य व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया।

    उन्होंने अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधे संवाद कर उनके प्रशिक्षण अनुभव, दिनचर्या और चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही यह भी पूछा कि प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें किन सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हो रही है।

    इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि युवाओं को दी जा रही सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को निश्शुल्क, सुव्यवस्थित और आधुनिक प्रशिक्षण मिले, जिससे वे पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भविष्य में प्रत्येक जिले के भ्रमण के दौरान वहां संचालित अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करेंगे। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समय-समय पर अपडेट करने और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की मदद से युवाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश भी दिए।

    इस मौके पर विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, अपर सचिव डा. आशीष चौहान समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

