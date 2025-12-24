उत्तराखंड में कैशलैस उपचार के लिए बढ़ेगा अशंदान, धामी कैबिनेट में आए 11 प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई फैसले लिए। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें कर्मचारियों के कैशलैस उपचार के लिए अशंदान बढ़ाने, प्राकृतिक गैस पर टैक्स कम करने, सेब किसानों को राहत देने और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने जैसे अहम निर्णय शामिल रहे।