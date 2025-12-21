CM धामी ने सात दिवसीय महाकौथिग में लिया हिस्सा, बोले- प्रवासी उत्तराखंडी राज्य के वास्तविक ब्रांड एंबेसेडर

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य से बाहर रहते हुए भी प्रवासी उत्तराखंडी अपनी लोक संस्कृति, विरासत और परंपराओं को जीवंत बनाए रखे हुए हैं, जो अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था से जुड़े प्रवासी उत्तराखंडवासी वास्तव में राज्य के ब्रांड एंबेसडर हैं।



मुख्यमंत्री ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर स्थित नोएडा स्टेडियम में पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित सात दिवसीय महाकौथिग में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि महाकौथिग केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा को सजीव रूप में प्रस्तुत करने वाला मंच है, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन लोक कला, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और पहाड़ी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बद्री गाय के शुद्ध घी, मिलेट्स, जैविक एवं पारंपरिक उत्पादों को इस मंच के माध्यम से बेहतर बाजार और सम्मान प्राप्त हो रहा है।