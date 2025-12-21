CM धामी ने सात दिवसीय महाकौथिग में लिया हिस्सा, बोले- प्रवासी उत्तराखंडी राज्य के वास्तविक ब्रांड एंबेसेडर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नोएडा में आयोजित सात दिवसीय महाकौथिग में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए ह ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य से बाहर रहते हुए भी प्रवासी उत्तराखंडी अपनी लोक संस्कृति, विरासत और परंपराओं को जीवंत बनाए रखे हुए हैं, जो अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था से जुड़े प्रवासी उत्तराखंडवासी वास्तव में राज्य के ब्रांड एंबेसडर हैं।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर स्थित नोएडा स्टेडियम में पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित सात दिवसीय महाकौथिग में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि महाकौथिग केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा को सजीव रूप में प्रस्तुत करने वाला मंच है, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह आयोजन लोक कला, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और पहाड़ी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बद्री गाय के शुद्ध घी, मिलेट्स, जैविक एवं पारंपरिक उत्पादों को इस मंच के माध्यम से बेहतर बाजार और सम्मान प्राप्त हो रहा है।
राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आय वृद्धि के क्षेत्र में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि मत्स्य विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनेक परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। इनमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, भारतमाला, पर्वतमाला, अमृत योजना, आल वेदर रोड, उड़ान योजना और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि महाकौथिग जैसे आयोजन सांस्कृतिक संरक्षण के साथ ही प्रवासी उत्तराखंडवासियों को एकता के सूत्र में बांधते हैं। कार्यक्रम में नोएडा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डा महेश शर्मा, पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था की संस्थापक कल्पना चौहान, चेयरमैन आदित्य घिल्डियाल, अध्यक्ष हरीश असवाल व मुख्य संयोजक राजेंद्र चौहान सहित बड़ी संख्या में प्रवासी उपस्थित थे।
