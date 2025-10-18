चुनाव बाद गायब हो जाते हैं राहुल, तेजस्वी का अनुभव मोबाइल तक सीमित, CM धामी का कांग्रेस-राजद पर हमला

राहुल गांधी चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, जबकि तेजस्वी यादव मोबाइल पर पोस्ट डालने तक सीमित हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि बिहार के तेजी से चहुंमुखी विकास के लिए एनडीए प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं।



मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार को बिहार के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के समर्थन में आयोजित नामांकन सह आशीर्वाद सभा में उप्र के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ शामिल हुए। उन्होंने सिवान सीट से पार्टी प्रत्याशी मंगल पांडेय के पक्ष में रोड शो में भाग लिया। इसके अलावा वारसलीगंज सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुणा देवी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया।



इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बिहार की भूमि सदियों से संस्कृति, ज्ञान और गौरव की भूमि रही है। इसी धरती से भगवान बुद्ध का ज्ञान, सम्राट अशोक की वीरता और धर्म का संदेश संपूर्ण विश्व में फैला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में तेज गति से विकास कार्य हो रहे हैंं। गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाने को तमाम कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं।



उन्होंने कहा कि सभाओं में उमड़ रही भीड़ इस तरफ इशारा कर रही है कि भाजपा-एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर बिहार के विकास की नई गाथा लिखेगा। कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह पार्टियां तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति में लिप्त हैं।