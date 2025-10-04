विवाह समारोह में पहुंचे धामी को लेकर किशोर ने की ऐसी भविष्यवाणी, खुद को हंसने से रोक नहीं सके CM

राज्य ब्यूरो, देहरादून। रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल के मैदान में शुक्रवार को कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी के पुत्र के विवाह समारोह का नजारा अचानक रोचक हो गया।

विवाह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत चल रहा था, तभी जोगीवाला निवासी अक्ष पंवार, पुत्र शिव सिंह पंवार सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। भीड़ के बीच किशोर ने मुख्यमंत्री से मुस्कराते हुए कहा, सर, अभी पांच साल तक आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे।