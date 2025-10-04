विवाह समारोह में पहुंचे धामी को लेकर किशोर ने की ऐसी भविष्यवाणी, खुद को हंसने से रोक नहीं सके CM
देहरादून में कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी के पुत्र के विवाह समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत हो रहा था। जोगीवाला के अक्ष पंवार नामक एक किशोर ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे अगले पांच साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस अप्रत्याशित टिप्पणी से विवाह समारोह में हंसी और चर्चा का माहौल बन गया।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल के मैदान में शुक्रवार को कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी के पुत्र के विवाह समारोह का नजारा अचानक रोचक हो गया।
विवाह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत चल रहा था, तभी जोगीवाला निवासी अक्ष पंवार, पुत्र शिव सिंह पंवार सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचा। भीड़ के बीच किशोर ने मुख्यमंत्री से मुस्कराते हुए कहा, सर, अभी पांच साल तक आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे।
यह सुनकर धामी पलभर को अचंभित रह गए फिर अपनी मुस्कान को रोक नहीं सके। शादी के माहौल में अचानक आई यह टिप्पणी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। कांग्रेस विधायक के कार्यक्रम में अक्ष पंवार की इस तरह की राजनीतिक भविष्यवाणी ने माहौल को दिलचस्प बना दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।