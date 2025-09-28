जब तक जीवित हूं, एक-एक छात्र को मिलेगा न्याय; छात्रों के हित में सीबीआइ जांच से भी परहेज नहीं: CM Dhami

मुख्यमंत्री धामी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में छात्रों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। धामी ने नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की बात कही और कहा कि सरकार पारदर्शी तरीके से 10 हजार भर्तियां करेगी। उन्होंने छात्रों से धैर्य रखने की अपील की।

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय समूह-ग की भर्ती परीक्षा के दौरान एक केंद्र से प्रश्नपत्र के कुछ अंश बाहर आने के प्रकरण को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों-युवाओं को आश्वस्त किया है कि सरकार उनके हित में निर्णय लेने में एक प्रतिशत भी पीछे नहीं हटेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जब तक जिंदा हैं, उत्तराखंड के एक-एक छात्र को न्याय दिलाना उनका कर्तव्य और जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की जांच एसआइटी कर रही है। छात्र हित में सरकार कोई भी जांच कराने को तैयार है और छात्र सीबीआई जांच चाहेंगे तो इससे भी कोई परहेज नहीं है।

मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आत्मनिर्भर भारत अभियान की लांचिग के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि छात्र धैर्य रखें, उनके हित में सरकार उचित निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि एक समय वह भी था, जब पटवारी भर्ती कांड हुआ। एक समय वह भी था कि पेपर कहां से कहां भरे जाते थे। वो सब लोग किसके नजदीक थे, वह इसके विस्तार में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमने उन सब पर कार्रवाई की। राज्य की जनता से लेकर मीडिया जगत तक सभी इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून लागू कर 100 से अधिक नकल माफिया को सलाखों के पीछे भेजा है।

उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 20 वर्ष में जितनी नियुक्तियां नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा पिछले चार वर्ष के दौरान हो चुकी हैं। अब तक 25 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, जिनकी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ हुई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भर्ती परीक्षाओं में जो भी व्यक्ति नकल कराने के अपराध में शामिल होकर छात्रों-युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। नकल अपराध में संलिप्त कोई भी हाकम नहीं छूटेगा। जो दोषी होगा, सलाखों के पीछे जाएगा।

परीक्षा केंद्र की कुंडली खंगाल रही एसआइटी स्नातक स्तरीय समूह-ग की भर्ती परीक्षा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हरिद्वार के जिस परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के कुछ अंश बाहर आने का प्रकरण हुआ है, उसकी एसआइटी जांच कर रही है। इस परीक्षा केंद्र की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। प्रश्न पत्र के अंश बाहर आने पर पुलिस को इसकी सूचना देने की बजाय यह कुछ खास लोगों तक कैसे पहुंचा, कहीं अन्य जगह तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसे तमाम बिंदुओं पर एसआइटी जांच कर रही है।

10 नियुक्तियों का कैलेंडर जारी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले एक साल में 10 हजार नियुक्तियां होनी हैं। इनका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ये नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ कराई जाएंगी। उन्होंने छात्र-छात्राओं को विश्वास दिलाया कि उनके हितों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा।