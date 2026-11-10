सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर की आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और भोजन मातओं के मानदेय में वृद्धि सहित कई घोषणाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुए राज्योत्सव कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला कल्याण समेत 13 प्रमुख घोषणाएं कीं। उन्होंने देहरादून में हुए कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं तो वहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का नाम लिए बगैर जम कर निशाना साधा है।

वहीं, गैरसैंण में उन्होंने 34 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, 12 हजार से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और 24 हजार से अधिक भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की। वहीं, उन्हाेंने लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की भी घोषणा की। यह वृद्धि कितनी होगी इस पर शीघ्र शासनादेश जारी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर सोमवार सुबह देहरादून के शहीद स्मारक में जाकर राज्य आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। यहां उन्होंने महिला कल्याण समेत प्रदेश किसान, शिक्षा, वन्य जीवों के हमले में पीड़ित व्यक्तियों व युवा, बुजुर्ग व दिव्यांगों के कल्याण के संबंध में अहम घोषणाएं की। इसके बाद देहरादून गढ़ी कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कालेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लोकसंपर्क विभाग की पुस्तिका ‘सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान’ का विमाेचन किया। उन्होंने कहा कि विकास पुस्तिका जनता के सामने सरकार के कार्यों का हिसाब प्रस्तुत करने के साथ भविष्य की जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराती है। उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल योजनाओं और आकंड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकों के जीवन में भी दिखाई देना चाहिए।

वहीं, विपक्ष कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन पर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश एक ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है यहां विकास कार्य हो रहे हैं वहीं विपक्ष आपत्तियों की पूरी फाइल लपेट के बैठा है।

प्रदेश में सड़कों के निर्माण से लेकर समान नागरिक संहिता आदि जैसे अहम कदमों पर विपक्ष को आपत्ति ही है। यहां तक की जनता यदि भाजपा सरकार को आशीर्वाद दे रही है तो विपक्ष को इसमें भी घोर आपत्ति है।



एनडी तिवारी के कार्यकाल को सराहा

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वह नारायण दत्त तिवारी का स्मरण करते हैं, भले ही कांग्रेस उन्हें याद न करे, लेकिन हम करते हैं। पंतनगर सिडकुल का नाम उनके नाम पर रखा। उनके गांव जाने वाली पदमपुरी देवरिया सड़क का नाम भी उनके नाम पर किया। उनके नाम का गेट भी लगाया। वह कहते थे कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।



अंकिता भंडारी प्रकरण का भी किया उल्लेख