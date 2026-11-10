प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं, राज्य की विकास यात्रा और धामी सरकार के काम को सराहा

राज्य ब्यूरो जागरण, देहरादून। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के गौरवशाली अवसर पर आपको, आपकी सरकार और देवभूमि के सभी परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। ये सुखद संयोग है कि ये अवसर इस बार दीपावली के अगले दिन आया है।

मैं सबसे पहले, राज्य के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना करता हूं। यह वर्षगांठ देवभूमि की विकास यात्रा, राज्य के लोगों के अदम्य साहस, अटूट स्वाभिमान और अनवरत प्रगति के संकल्प को नमन करने का अवसर है।

नौ नवंबर 2000 को भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ढाई दशक पूर्व जिन आकांक्षाओं के साथ इस राज्य का गठन हुआ था, आज उत्तराखंड उन्हें साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।