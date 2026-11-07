देहरादून में अमित शाह के पोस्टर पर पोती काली स्याही, कांग्रेस कार्यकर्ता नामजद

जागरण संवाददाता, देहरादून। गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के लिए दून में जगह-जगह लगाए गए पोस्टर पर बुधवार को काली स्याही से अपशब्द लिखे गए। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता स्वाति नेगी को नामजद करते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, गृहमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही राजपुर रोड समेत कई जगह पोस्टर पर अपशब्द लिखे गए थे। इस मामले में एसआइ संदीप कुमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के चलते दून में जगह-जगह पोस्टर लगाए गए थे।