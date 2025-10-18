राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व परिषद में चयनित सहायक समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं दीं। साथ ही सभी नवनियुक्त अधिकारियों से सरकारी सेवा का जनसेवा का माध्यम बनाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य में भर्ती प्रक्रिया अभियान की तरह जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि बीते चार वर्ष में राज्य में 26,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को अभियान के रूप में निरंतर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में हुई परीक्षा से संबंधित एक प्रकरण सामने आया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया गया और एसआईटी जांच गठित की गई। छात्रों की मांगों के अनुसार परीक्षा को निरस्त करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है।