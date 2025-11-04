Uttarakhand News: क्लासिक हिमालयन ड्राइव तीर्थनगरी पहुंची, सदस्यों ने की गंगा आरती

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। क्लासिक हिमालयन ड्राइव-2025 विंटेज कार रैली सोमवार को ऋषिकेश पहुंची। ड्राइव में शामिल लोगों ने गंगा आरती की। गंगा का सानिध्य पाकर टीम सदस्य अभिभूत नजर आए।

आज रैली चंबा होते हुए मसूरी पहुंचेगी। जेपी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स से रविवार सुबह 10 बजे क्लासिक हिमालयन ड्राइव शुरू हुई। 67 साल पुरानी मर्सिडीज, लैंड रोवर समेत देश-विदेश की 40 विंटेज कार इसमें शामिल हैं।

रामनगर के कार्बेट पार्क से रैली सोमवार शाम करीब साढ़े चार बजे हरिद्वार वाया चीला मार्ग होते हुए ऋषिकेश पहुंची। इसमें शामिल विंटेज गाड़ियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। आज रैली चंबा से धनौल्टी होते हुए मसूरी पहुंचेगी। वहां माल रोड पर विंटेज गाड़ियों की परेड होगी। रैली के स्वागत के लिए द वेलकम सेवाय होटल मसूरी में विशेष प्रबंध किए गए हैं।