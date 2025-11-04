Uttarakhand News: क्लासिक हिमालयन ड्राइव तीर्थनगरी पहुंची, सदस्यों ने की गंगा आरती
क्लासिक हिमालयन ड्राइव-2025 विंटेज कार रैली ऋषिकेश पहुंची, जहाँ सदस्यों ने गंगा आरती की। 67 साल पुरानी मर्सिडीज और लैंड रोवर समेत 40 विंटेज कारें शामिल हैं। रामनगर के कार्बेट पार्क से होते हुए ऋषिकेश पहुंची, जहाँ विंटेज गाड़ियां आकर्षण का केंद्र रहीं। रैली चंबा से धनौल्टी होते हुए मसूरी पहुंचेगी, फिर हिमाचल होते हुए चंडीगढ़ से 10 नवंबर को दिल्ली में समापन होगा।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। क्लासिक हिमालयन ड्राइव-2025 विंटेज कार रैली सोमवार को ऋषिकेश पहुंची। ड्राइव में शामिल लोगों ने गंगा आरती की। गंगा का सानिध्य पाकर टीम सदस्य अभिभूत नजर आए।
आज रैली चंबा होते हुए मसूरी पहुंचेगी। जेपी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स से रविवार सुबह 10 बजे क्लासिक हिमालयन ड्राइव शुरू हुई। 67 साल पुरानी मर्सिडीज, लैंड रोवर समेत देश-विदेश की 40 विंटेज कार इसमें शामिल हैं।
रामनगर के कार्बेट पार्क से रैली सोमवार शाम करीब साढ़े चार बजे हरिद्वार वाया चीला मार्ग होते हुए ऋषिकेश पहुंची। इसमें शामिल विंटेज गाड़ियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। आज रैली चंबा से धनौल्टी होते हुए मसूरी पहुंचेगी। वहां माल रोड पर विंटेज गाड़ियों की परेड होगी। रैली के स्वागत के लिए द वेलकम सेवाय होटल मसूरी में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
रात्रि विश्राम के बाद सुबह करीब आठ बजे रैली को झंडी दिखाकर हिमाचल के कुफरी के लिए रवाना किया जाएगा। हिमाचल होते हुए चंडीगढ़ से 10 नवंबर को दिल्ली में रैली का समापन होगा। टीम द फायर फाक्स की ओर से हिमालय ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है।
रैली में सबसे पुरानी कार कोलकाता की 1958 मर्सिडीज 180 शामिल है। इसे पृथ्वीनाथ टैगोर और सौरजीत पाल चौधरी चला रहे हैं। दूसरी विंटेज कार चेन्नई की 1958 माडल की क्लासिक लैंड रोवर है। टोयोटा, डैटसन, फिएट, जगुआर, फ्री लैंडर समेत 25 गाड़ियां क्लासिक और 15 एक्सयूवी समेत 40 वाहन शामिल हैं।
