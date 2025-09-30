Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM धामी का PWD को डेडलाइन, उत्तराखंड की सभी सड़कें 31 अक्टूबर तक होनी चाहिए गड्ढा मुक्त

    By Vikas gusain Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:13 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग को 31 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मानसून में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। बार-बार शिकायत वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सभी सड़कों को 31 अक्टूबर तक किया जाए गड्ढा मुक्त: धामी।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग को प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसे अभियान के रूप में चलाते हुए साप्ताहिक समीक्षा की जाए। प्रदेश में इस वर्ष मानसून में जगह-जगह आपदा भी आई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन आपदाओं ने तकरीबन हर जिले में सड़कों को सबसे अधिक जख्मी किया है। इससे वाहनों के आवागमन में खासी परेशानी हो रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में इसी क्रम में उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून अवधि पूर्ण हो चुकी है।

    ऐसे में सभी विभाग कार्यों को धरातल पर उतारने में तेजी लाएं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्राथमिकता कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। सभी सड़कें निर्धारित समय तक गड्ढा मुक्त की जाएं।

    इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन क्षेत्रों में बार-बार सड़क संबंधी शिकायत प्राप्त हो रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

    बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, डा पंकज पांडेय, विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते एवं अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।