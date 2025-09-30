CM धामी का PWD को डेडलाइन, उत्तराखंड की सभी सड़कें 31 अक्टूबर तक होनी चाहिए गड्ढा मुक्त

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग को 31 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मानसून में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। बार-बार शिकायत वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग को प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसे अभियान के रूप में चलाते हुए साप्ताहिक समीक्षा की जाए। प्रदेश में इस वर्ष मानसून में जगह-जगह आपदा भी आई हैं।

इन आपदाओं ने तकरीबन हर जिले में सड़कों को सबसे अधिक जख्मी किया है। इससे वाहनों के आवागमन में खासी परेशानी हो रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में इसी क्रम में उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून अवधि पूर्ण हो चुकी है।

ऐसे में सभी विभाग कार्यों को धरातल पर उतारने में तेजी लाएं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्राथमिकता कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। सभी सड़कें निर्धारित समय तक गड्ढा मुक्त की जाएं।