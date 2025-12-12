Dehradun : म्यारखेड़ा में छत्रधारी चालदा देवता का रात्रि प्रवास, उमड़ी भक्तों की भीड़

संवाद सूत्र, जागरण, साहिया : जौनसार बावर के आराध्य छत्रधारी चालदा महासू महाराज की पालकी गुरुवार को चौथे रात्रि पड़ाव पर म्यारखेड़ा पहुंची। जहां पर चालदा देवता के स्वागत में पुष्प वर्षा की गई। देवदर्शन को आस्था का जनसुमद्र उमड़ा। हर कोई अपने अराध्य के दर्शन को व्याकुल दिखाई दिया।

भूपऊ गांव में रात्रि प्रवास के बाद गुरुवार को चालदा देवता चौथे प्रवास के लिए रवाना हुए। पैदल प्रवास यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु चल रहे हैं। जगह-जगह लोग देवदर्शन को जुटे। छत्रधारी देवता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान है। भूपऊ गांव से देव पालकी के रवाना होने के क्षणों में सैकड़ों महिलाओं की आंखें नम हो उठीं।

श्रद्धालुओं ने फूल, चावल, अखरोट देवता की ओर समर्पित करते हुए महाराज को प्रणाम किया। भूपऊ जाते समय छत्रधारी चालदा महासू महाराज देर रात गबेला स्थित महासू देवता मंदिर व कुकुर्सी महाराज मंदिर परिसर में पहुंचे। जहां दर्शन करने के लिए पहले से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने छत्रधारी चालदा महासू महाराज की देव पालकी को कंधा देकर सुख-समृद्धि की कामना की। चालदा महासू महाराज अपने चौथे पड़ाव पर खत दसऊ पसगांव के मयार खेड़ा में रात्रि विश्राम (बागड़ी) पर पहुंचे।