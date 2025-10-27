छठ महापर्व: महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अभीष्ट के पूर्ण होने की मांगी मन्नतें
विकासनगर और डाकपत्थर में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। पूर्वांचली महिलाओं ने नदियों में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर छठ के भक्तिमय गीत गाए गए। सेलाकुई में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन होगा।
जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून)। सोमवार सायं छठ मइया की अराधना के लिए गौतम ऋषि की तपस्थली गंगभेवा बावड़ी विकासनगर, आसन नदी सेलाकुई व यमुना नदी डाकपत्थर किनारे पूर्वांचली परिवारों का सैलाब उमड़ा। पूर्वांचली महिलाओं ने जल में खड़े होकर हाथों में फूल, फल व सब्जियों आदि पूजा सामग्री से भरी टोकरियों को लेकर खुशहाली की कामना के लिए अराधना की।
साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अभीष्ट के पूर्ण होने की मन्नतें मांगी। सेलाकुई में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्वांचली परिवारों के बीच पहुंचकर छठ पर्व की शुभकामनाएं दी।
बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के प्रमुख त्योहार छठ पर्व की भक्तिमय छटा पिछले कुछ वर्षों से पछवादून में भी बिखर रही है। बिहार, यूपी आदि प्रांतों के लोग रोजगार के सिलसिले में पछवादून के अलग अलग क्षेत्रों डाकपत्थर, विकासनगर, सेलाकुई में बसे हैं, जो छठ पर्व को एक साथ मिलकर गंगा का स्रोत कहे जाने वाले गंगभेवा बावड़ी में मनाते हैं।
महिलाओं ने केलवा से फरेला धवद से ओह पर सुगा मंडराय..., कांच ही बांस बंहगिया बंहगी लचकत जाए.., अग न सूरजदेव भइलोअरग के बेर, सेविले चरण तोहर हे छठी मइआ महिमा तोहर अपार.., दिनभर के भूखली तिरीअवा, जलवे के खरी आदि छठ के गीतों से समा बांधा। सभी जातियों के लोगों ने मिलजुल कर पर्व को मनाया। छठ महापर्व के तीसरे दिन सोमवार सायं डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली की कामना की।
इसके साथ ही महिलाओं ने जल में खड़े रहकर अभीष्ट के पूर्ण होने की मन्नतें मांगी। अंतिम दिन मंगलवार सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन किया जाएगा।
छठ पर्व पर डाकपत्थर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विकासनगर बावड़ी में पूर्वांचल छठ पूजा समिति से जुड़े आकाश शाह, कुंदन शाह, अक्षय शाह, ललन गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अमन, आकाश, सूरज, केके गौतम, पालिकाध्यक्ष हरबर्टपुर नीरु देवी, सोनिया वर्मा, संदीप, सरिता, कृष्णा, निर्मला, सेलाकुई में छठ पूजा समिति सेलाकुई अध्यक्ष निरंजन कुमार, कोषाध्यक्ष अजय यादव, कानूनी सलाहकार जितेंद्र कुमार गुप्ता, सचिव सत्य प्रकाश, सह कोषाध्यक्ष उपेंद्र सिंह, प्रिंस सिंह, संरक्षक शंभू प्रसाद वर्मा,उपाध्यक्ष चंदन कुमार, उपेंद्र यादव, बद्री प्रसाद, मनोज शर्मा, कैलाश तिवारी, संतोष कुमार, पिंटू कुमार वर्मा, बालमुकुंद तिवारी, संजय मिश्रा,जुगेश कुशवाहा, अजय गुप्ता, सुनील कुमार, मदन, विकास, सोना लाल आदि मौजूद रहे।
