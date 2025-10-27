छठ महापर्व: महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अभीष्ट के पूर्ण होने की मांगी मन्नतें

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून)। सोमवार सायं छठ मइया की अराधना के लिए गौतम ऋषि की तपस्थली गंगभेवा बावड़ी विकासनगर, आसन नदी सेलाकुई व यमुना नदी डाकपत्थर किनारे पूर्वांचली परिवारों का सैलाब उमड़ा। पूर्वांचली महिलाओं ने जल में खड़े होकर हाथों में फूल, फल व सब्जियों आदि पूजा सामग्री से भरी टोकरियों को लेकर खुशहाली की कामना के लिए अराधना की।

साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अभीष्ट के पूर्ण होने की मन्नतें मांगी। सेलाकुई में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्वांचली परिवारों के बीच पहुंचकर छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के प्रमुख त्योहार छठ पर्व की भक्तिमय छटा पिछले कुछ वर्षों से पछवादून में भी बिखर रही है। बिहार, यूपी आदि प्रांतों के लोग रोजगार के सिलसिले में पछवादून के अलग अलग क्षेत्रों डाकपत्थर, विकासनगर, सेलाकुई में बसे हैं, जो छठ पर्व को एक साथ मिलकर गंगा का स्रोत कहे जाने वाले गंगभेवा बावड़ी में मनाते हैं।

महिलाओं ने केलवा से फरेला धवद से ओह पर सुगा मंडराय..., कांच ही बांस बंहगिया बंहगी लचकत जाए.., अग न सूरजदेव भइलोअरग के बेर, सेविले चरण तोहर हे छठी मइआ महिमा तोहर अपार.., दिनभर के भूखली तिरीअवा, जलवे के खरी आदि छठ के गीतों से समा बांधा। सभी जातियों के लोगों ने मिलजुल कर पर्व को मनाया। छठ महापर्व के तीसरे दिन सोमवार सायं डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली की कामना की।