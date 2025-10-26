Language
    Chhath Puja 2025: अस्तालचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी व्रती महिलाएं, देहरादून में ट्रैफिक प्लान जारी

    By Deepak Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:18 PM (IST)

    ऋषिकेश में छठ पूजा के लिए त्रिवेणी घाट पर सोमवार दोपहर से ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी कर ली है, घाट सज गए हैं और बाजारों में रौनक है। यह पर्व नहाय-खाय से शुरू होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है।

    Hero Image

    श्रद्धालु सोमवार को अस्तालचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी में जुटे हैं। फाइल

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। छठ पूजा को लेकर सोमवार को त्रिवेणी घाट क्षेत्र में दोपहर दो बजे से ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। दो पहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। वहीं, श्रद्धालु सोमवार को अस्तालचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए रविवार को खरीदारी जारी रहा। त्रिवेणी घाट में गंगा किनारे के घाटों को सजाया गया है।

    लोक आस्था का महापर्व छठ शनिवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ। दूसरे दिन रविवार को खरना का अनुष्ठान हुआ। सोमवार को व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी भास्कर देव को अर्घ्य देंगी। इसके साथ ही मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस लोक पर्व का समापन होगा। सोमवार को गंगा किनारे अनेक प्रकार के पकवान और मौसमी फलों के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।

    इसके लिए रविवार को बाजार में खरीदारी होती रही। वहीं पुलिस की ओर से सोमवार से छठ महापर्व को लेकर ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया जाएगा। करीब पंद्रह हजार लोगों के आने का अनुमान है।


    घाट रोड, जयराम आश्रम रोड, मुखर्जी मार्ग, क्षेत्र रोड, गोल मार्केट रोड, लाजपत रोड में ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि दोपहर दो बजे से ट्रैफिक प्लान कर दिया जाएगा। वाहनों के लिए अलग-अलग जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है।