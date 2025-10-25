नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, रविवार से 36 घंटे का निर्जला व्रत

जागरण संवाददाता, देहरादून । लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ नहाय-खाय (कद्दू भात) के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान कद्दू भात का प्रसाद बनाकर औरों में वितरित किया गया। शहर के विभिन्न घाट और जल स्रोत सफाई पूरी होने के बाद रंग रोगन से सज चुके हैं। घाटों और घरों में लोगों ने कद्दू, लौकी व चावल का प्रसाद वितरित किया। सुपली पर प्रसाद को सजाने की तैयार की। पर्व के दूसरे दिन रविवार को खरना होगा। जिसमें शाम को 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाएगा। जो मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संतान के सुखी जीवन के लिए सूर्यदेव व छठी मैया की आराधना का महापर्व छठ के पहले दिन शनिवार को सुबह नहाय-खाय का व्रत धारण करने वालों ने नहा धोकर गंगाजल से रसोई को पवित्र किया। कद्दू, कच्चा चावल, अरहर की दाल बनाकर सूर्य देव का स्मरण करते हुए प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। वहीं, रविवार को खरना के रूप में छठ महापर्व का दूसरा दिन मनाया जाएगा। पूर्वा सांस्कृतिक मंच के संस्थापक महासचिव सुभाष झा ने बताया कि इसमें व्रती शाम से अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखेंगे।

रविवार को सूर्यास्त के बाद गाय के दूध में गुड़ डालकर साठी के चावल की मिट्टी अथवा पीतल के बर्तन में खीर बनाई जाएगी। भोग के लिए मिट्टी या तांबे के बर्तन में ही रोटी बनाई जाएगी। छठी मैया का आह्वान कर भोग लगाया जाएगा। इसके बाद यह प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। वहीं, छठ महापर्व के तीसरे दिन सोमवार को घाट के किनारे जल में खड़े होकर डूबते सूर्य यानी अस्तचलगामी, जबकि मंगलवार को चौथे व अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत संपन्न कर प्रसाद वितरित किया जाएगा।

मुख्य सचिव आवास में भी छठ पूजा कार्यक्रम मुख्य सचिव आनंद वर्धन के राजपुर रोड स्थित आवास में भी छठ महापर्व पर नहाय खाय का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव की पत्नी रश्मि वर्धन समेत परिवार की महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में पूजा-अर्चना कर यह दिन मनाया। इस दौरान प्रसाद बनाकर सभी को वितरित किया।

बिहारी महासभा ने बांटा प्रसाद बिहारी महासभा ने टपकेश्वर, चंद्रबनी, प्रेमनगर में सफाई के बाद कद्दू व चावल का प्रसाद वितरित किया। महासभा के सचिव चंदन कुमार झा ने बताया कि इस बार छठ महापर्व को लेकर लोगों में उल्लास है। सभा से जुड़े कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में जाकर घाटों की निगरानी कर रहे हैं। बताया कि कद्दू भात बनाने के लिए कद्दू, चावल, सरसों का तेल, मेथी दाना, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गुड़ का उपयोग किया जाता है।

रविवार को खरना प्रसाद में गुड़ की खीर और रोटी शामिल होगी, जो मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से बनाई जाएगी। यह प्रसाद छठी मैया और सूर्य देव को अर्पित किया जाएगा और फिर श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। खरना प्रसाद बनाने के लिए दूध, चावल, गुड़ और शुद्ध घी का उपयोग किया जाएगा। प्रसाद बनाने के दौरान शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाएगा और आम की लकड़ी का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि यह छठी मैया को प्रिय है।

देर शाम तक खरीदारी को उमड़े लोग छठ महापर्व के लिए पूजा व प्रसाद सामग्री के लिए लोग बाजार पहुंचे। लोग देर शाम तक टोकरा, सुपली, नारियल, वस्त्र, फल, गन्ना, श्रीफल, शकरकंद, गन्ना, हल्दी व अदरक के हरे पौधों, सब्जी की खरीदारी करते रहे। फड़ लगाने वालों ने बताया कि रविवार सुबह खरीदारी का अंतिम दिन है। इसके बाद शाम को व्रत शुरू हो जाएगा।

प्रवासी कल्याण सहयोग समिति का प्रवासी संवाद व सम्मान समारोह कल प्रवासी कल्याण सहयोग समिति की ओर से सेलाकुई में भव्य छठ महापर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को प्रवासी संवाद व सम्मान समारोह होगा। कार्यक्रम संयोजक राकेश मिश्रा ने बताया कि सेलाकुई के पीठ वाली गली स्थित मिक्सिंग प्लांट में होने वाले इस आयोजन में श्रद्धालु, समाजसेवी व प्रवासी नागरिक शामिल होंगे। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया गया है। वे प्रवासी जनों से संवाद भी करेंगे।

समारोह में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रवासीजनों को प्रवासी उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें दिया जाएगा, जिन्होंने बाहरी राज्यों में जन्म लेने के बाद भी उत्तराखंड संस्कृति, सेवा, शिक्षा व सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद व कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, बिहार के राज्य मंत्री जीवन कुमार भी शिरकत करेंगे। प्रवासियों के योगदान पर आधारित डाक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक आरती व संगीत कार्यक्रम भी होंगे।