उत्तराखंड के टोल प्लाजा पर टैक्स की दरें कम, इतना सस्ता हुआ सफर; मासिक पास की कीमत भी कम
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर से टोल टैक्स की दरों में कमी की है जिससे लच्छीवाला टोल प्लाजा पर भी शुल्क कम हो गया है। यात्रियों को अब कम टोल टैक्स देना होगा जिससे उनकी यात्रा आसान होगी। यह कमी दैनिक और मासिक पास दोनों पर लागू है। नई दरों के अनुसार हल्के वाहनों के लिए 105 रुपये और बस/ट्रक के लिए 355 रुपये शुल्क लगेगा।
महेन्द्र सिंह चौहान, जागरण डोईवाला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की ओर से सभी टोल टैक्स की दरों में एक अक्टूबर से थोड़ी राहत दी गई है। इसके चलते लच्छीवाला टोल प्लाजा पर भी टोल शुल्क में कमी आई है। जिसके चलते इस मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को पूर्व की भांति कम टोल टैक्स चुकाना होगा। जिससे उनका सफर आसान होगा।
एक अप्रैल से प्रतिवर्ष एनएचएआइ की ओर से टोल शुल्क में वृद्धि की जाती है, जो इस बार भी की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से एक बार दोबारा शुल्क बदलाव के चलते एक अक्टूबर से टोल प्लाजा के शुल्क में फिर से बदलाव देखने को मिला है। जिसका लाभ सीधे तौर पर वाहन चालकों को होगा।
लच्छीवाला टोल प्लाजा के मैनेजर ईश्वर पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्देश के बाद एक अक्टूबर से टोल प्लाजा की दरों में कमी की गई है जो टोल प्लाजा पर लागू भी कर दी गई है और नई दरो के अनुसार ही टोल टैक्स वसूला जा रहा है। जो वर्तमान टोल टैक्स की दरों से कम है। यह शुल्क की कमी प्रतिदिन लगने वाले टोल टैक्स के साथ ही मासिक पास में भी की गई है। जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा।
नई दरों के अनुसार यह देना होगा टोल टैक्स
- वाहन- पहले, अब
- कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन - 110, 105
- हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्का मालवाहक वाहन या मिनी बस- 175, 170
- बस या ट्रक- 365, 355
- तीन एक्सल वाणिज्यिक वाहन- 395, 385
- एचसीएम या ईएमई या एमएवी (चार से छह पहिया वाहन)- 570, 555
- -बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक एक्सल)- 695, 675
- 20 किलोमीटर तक मासिक पास शुल्क- 350, 340
