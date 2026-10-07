धामी सरकार का बड़ा फैसला, अर्धकुंभ और आपदा प्रभावितों के लिए 4 करोड़ से अधिक की राहत राशि मंजूर

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों, आगामी अर्धकुंभ मेले की अवस्थापना सुविधाओं और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के लिए चार करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र में निहाल नदी पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नया सेतु निर्माण भी शामिल है।

वहीं, आपदा प्रभावित परिवारों को किराये के भवन में रखने, क्षतिग्रस्त आवास के लिए सहायता और आपदा में मृतकों के आश्रितों को अतिरिक्त राहत राशि देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य योजना के तहत नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में रामनगर-बिजटी राज्यमार्ग में निहाल नदी पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर आरसीसी पुल बनाने के लिए 3.96 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। उन्होंने उत्तरकाशी के ग्राम मोल्डा में अतिवृष्टि और भूस्खलन से प्रभावित सात परिवारों को छह माह तक प्रतिमाह चार हजार रुपये की दर से भवन किराये के लिए कुल 1.68 लाख रुपये देने की भी स्वीकृति प्रदान की है।