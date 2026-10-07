रेलवे स्टेशनों पर कचरा अब नहीं बनेगा सिरदर्द, देश के 15 स्टेशन बनेंगे 'मॉडल'; ऐसे बदलेगी व्यवस्था

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली। रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे के श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा, जालंधर कैंट, देहरादून और जींद सहित देश के 15 रेलवे स्टेशनों को ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।

यहां वैज्ञानिक तरीके से कचरे के संग्रहण से लेकर निस्तारण तक की व्यवस्था होगी। आने वाले समय में इसी माडल के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से देश के अन्य स्टेशनों पर भी कचरा निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। देश में कचरा प्रबंधन के नियमों के उल्लंघन और इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे स्टेशनों को भी शामिल किया है। इसे लेकर पिछले महीनों में कोर्ट द्वारा कई आदेश दिए गए हैं।

इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति की देखरेख में स्टेशनों को स्वच्छता के मामले में आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें पर्यटन व तीर्थ स्थलों वाले स्टेशनों के साथ ही अलग-अलग श्रेणियों (आकार के आधार पर) के स्टेशनों को शामिल किया गया है।