दो पायलट की अनिवार्यता के विरोध में चारधाम की चार्टर्ड हेली सेवाएं बंद, बदरीनाथ हादसे के बाद डीजीसीए ने बनाया है नियम

राज्य ब्यूरो, दैनिक जागरण, देहरादून। चारधाम यात्रा के शेष सत्र में अब चार्टर्ड हेलीकाप्टर सेवाएं संचालित नहीं होंगी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से सोमवार से चारधाम में सिंगल इंजन हेलीकाप्टरों की चार्टर्ड उड़ानों में दो पायलट अनिवार्य किए जाने का निर्णय हेली कंपनियों को रास नहीं आया।

उन्होंने सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है। कंपनियों ने बढ़ते परिचालन खर्च को इसका कारण बताते हुए पहले से की गई बुकिंग भी निरस्त कर दी हैं। हालांकि, केदारनाथ धाम के लिए नियमित शटल सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

दरअसल, बीते शुक्रवार को बदरीनाथ धाम से देहरादून लौट रहे हेलीकाप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद डीजीसीए ने चारधाम क्षेत्र में हेली सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने का निर्णय लिया था। इसके तहत दो नवंबर से सभी चार्टर्ड उड़ानों में दो पायलटों की तैनाती अनिवार्य की गई है।