बदरीनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में 24 घंटे बाद विषम परिस्थितियों में किस तरह से हुआ मृतकों के शवों का रेस्क्यू, देखें तस्वीरें

राहुल चौहान, देहरादून। चमोली जिले के बदरीनाथ से लौटते हुए पांडुकेसर की पहाड़ियों पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में मृत सभी शवों की रेस्क्यू के बाद ऋषकेश एम्स में पहचान हो गई है।

पहाड़ी पर रेस्क्यू के लिए चढ़कर जाते हुए एसडीआरएफ के जवान

इसके साथ ही सभी शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। दुर्गम क्षेत्र में चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 24 घंटे बाद शवों को घटना स्थल से निकाला जा सका। घटना स्थल पर किस तरह से रेस्क्यू टीम ने जोखिमपूर्ण तरीके से शवों को निकाला यह तस्वीरों में देखा जा सकता है।