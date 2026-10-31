बदरीनाथ धाम में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था अटल, शनिवार को भी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु

संवाद सहयोगी जागरण, गोपेश्वर (चमोली)। बदरीनाथ धाम के पास गत दिवस हुई दुखद हेली दुर्घटना के बाद बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था व उत्साह में कोई कमी नहीं आई। शनिवार को सुबह शुरु हुई हेली सेवा सांय के निर्धारित समय तक बे रोक टोक चलती रही।

स्थित यह रही कि पूरे दिनभर में निर्धारित अवधि में विभिन्न हेलीकाप्टरों ने 31 बार उड़ान इस रुट पर संचालित करने वाली ट्रांस भारत कंपनी पर रोक लगा दी है। ऐसे में ट्रांस भारत की सेवांए पूरे दिन ठप रही। बताया गया कि ट्रांस भारत हेली काप्टर सेवा कंपनी में जिन यात्रियों ने बुकिंग करा रखी थी, उन्हें अन्य कंपनियों के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराकर धाम तक भेजा गया है।

दुर्घटना के बाद हेली सेवाओं को लेकर डर का माहौल था। आम लोगों का मानना था कि इस दुर्घटना से हेली सेवाओं पर असर पड़ेगा लेकिन शनिवार को जिस प्रकार मौसम साफ व चटक धूप खिली रही उससे भी हेली सेवाओं के संचालन में कोई दिक्कतें नहीं हुई।

बदरीनाथ धाम से सहस्त्रधारा हेलीपेड पर हेली सेवा के दोरान 31 उड़ाने भरी गई। जो बदरीनाथ पहुंचकर यात्रियों को छोड़ने के बाद वापस सहस्त्रधारा हेलीपेड ली गई। हालांकि दुर्घटना के बाद हेली सेवाओं को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।