चमोली हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद केदारनाथ-बदरीनाथ हेली सेवाएं मौसम के भरोसे

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। चमोली में पांडुकेश्वर की पहाड़ी पर हुई हेली दुर्घटना के बाद अभी शनिवार की केदारनाथ व बदरीदनाथ की हेली सेवाओं को लेकर असमंजस बना हुआ है। मौसम प्रतिकूल रहने की स्थिति में हवाई सेवाओं का संचालन प्रभावित हो सकता है।

यद्यपि, इस संबंध में सुबह छह बजे ही यूकाडा व डीजीसीए स्थिति स्पष्ट करेंगे। प्रदेश में बदरीनाथ में हुई हेली दुर्घटना के बाद शुक्रवार को हेली सेवाएं बंद कर दी गई थीं। इसके बाद इनके संचालन को लेकर मंथन जारी है।